I 10 vantaggi di un software gestionale

Nella crescita produttiva ed economica, un’azienda fisica ma anche online (parliamo quindi di ecommerce) ha bisogno di organizzare i propri movimenti e i propri dati, tenendo tutto sotto controllo, senza perdere tempo e riducendo all’osso il rischio di fare errori.

Un software gestionale va bene per tutte le aziende, a prescindere le sue dimensioni, perché sveltire il comparto produttivo, riduce i costi operativi e organizza tutto il team di collaboratori rendendoli più efficienti.

Pertanto, quali sono i 10 vantaggi per un’azienda che si dota di un software gestionale?

E allora ecco i 10 vantaggi:

1) Comparti integrati reciprocamente

L’integrazione è alla base di un software gestionale. I vari comparti aziendali vengono messi in comunicazione e collegamento attraverso questo programma che rende ampia la visione produttiva ed organizzativa e permette che ogni area usufruisca della parte del software che più necessita per le singole esigenze.

Questa collaborazione tra i reparti permette di incanalare in modo centralizzato e tempestivo le informazioni inerenti i clienti, le commesse e l’andamento finanziario o dell’azienda e altro ancora.

2) Velocità massima

La velocità dei programmi gestionali rende ancora più efficiente la produttività delle aziende. Più rapidamente si organizza il lavoro, maggiori saranno la precisione e la sicurezza che si riescono a garantire a tutto l’assetto aziendale.

Un sistema informatico di questo calibro fa sì che si svolgano più operazioni in contemporanea, raggiungendo un margine di esattezza che prima non si riusciva a garantire (la manualità ha una percentuale di rischio molto più alta).

Di conseguenza, si ha anche la possibilità di conservare, e non dovendo per forza disporre di un grande spazio, ogni documento creato in più copie. Il tutto rispettando un altissimo livello di sicurezza.

3) Programma unico da utilizzare

Un programma gestionale è valido per tutta l’azienda, e viene utilizzato dai vari comparti produttivi.

Ogni utente, ovvero ogni collaboratore addetto al suo utilizzo, avrà la stessa interfaccia sul monitor che vedranno i colleghi. Così da riuscire a rendere molto più agevole la comunicazione, e rendendo al contempo più scorrevoli i processi aziendali.

4) Informazioni sicure e affidabili

Sempre per il discorso della comunicabilità tra i settori produttivi e per la celerità di raccolta dei dati, un software gestionale riesce a fornire informazioni affidabili, precise e soprattutto sicure.

Come già detto, il margine di rischio d’errore è davvero minimo. Ai vertici dell’azienda si potranno pertanto prendere delle decisioni sulla base di dati sicuri.

5) Programma multifunzione

Quasi tutti i software oggi proposti sul mercato sono, per così dire, multitasking. Permettono cioè di accedere, anche in contemporanea, a più di una funzione, adattandosi ad ogni tipo di business.

È come se un programma gestionale sappia già di default cosa occorra alle aziende e corredando l’ERP di numerose funzioni per semplificare ogni piccola operazione.

6) Software modulare ed estendibile

Lo sentiamo dire spesso, ma cosa vuol dire software modulare ed estendibile?

La modularità concerne il fatto che il programma è diviso in pacchetti (moduli) che si acquistano separati, così da permettere alle aziende di acquistare quelli più confacenti alle proprie esigenze.

Per estendibilità si intende che l’azienda può partire con un certo tipo di investimento e in seguito ampliare il gestionale con altre funzioni.

7) Abbattimento dei costi

Grazie al software gestionale, l’azienda riesce ad abbattere i costi e a ridurre i tempi entro cui riuscire a produrre un bene o un servizio.

Se un lavoro viene fatto in fasce e tempistiche più celeri, allora vuol dire anche spendere di meno, ergo risparmiare.

Usando questi software si possono fare molte operazioni in modo davvero semplice, a costi di lavoro notevolmente più bassi.

8) Controllo da remoto

Il bello dei gestionali è che possono essere consultati anche se non si è fisicamente presenti in ufficio.

Grazie ai nuovi strumenti tecnologici, la maggiorate di questi software si approccia al mondo del lavoro utilizzando la modalità da remoto.

In questo modo si agevola la consultazione e la raccolta dati, a cui più persone fanno riferimento. Il tutto grazie all’introduzione del cloud che ha permesso, e permette, di conservare i dati in server condivisi, a cui più persone dell’azienda possono accedere.

9) Analisi strategica

Tra i vantaggi principali di un gestionale vi è anche la possibilità di condurre analisi, anche molto approfondite, in tempi molto brevi.

Attraverso questo report aziendale periodico, l’azienda può modulare la propria strategia in base agli indicatori che vengono giudicati rilevanti per il proprio business.

Sempre grazie all’analisi, si tengono più facilmente sotto controllo tutti i dati raccolti.

10) Fornitore, alias consulente

Nello scegliere un fornitore di software gestionali, inevitabilmente ti ritroverai davanti un professionista capace di farti da consulente.

Grazie ai suoi consigli potrai decidere quali funzioni utilizzare per accelerare la produttività, e imparerai anche molto più rapidamente ad utilizzare il gestionale stesso.

Se stai valutando l’acquisto o il cambio del tuo gestionale aziendale, non ti resta altro che scegliere tra quelli più confacenti alle tue necessità, tenendo sempre bene a mente i vantaggi che abbiamo poc’anzi elencato.