Castel San Lorenzo: mitigazione rischio idrogeologico, Comune punta a risorse statali

CASTEL SAN LORENZO. Il comune, retto dal sindaco Giuseppe Scorza, ha approvato il progetto di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza di un tratto del Vallone San Nicola in località Madonna Della Stella.

L’Ente ha intenzione di usufruire dei fondi della legge 160/2019 che prevede un contributo statale per le spese di progettazione esecutiva per questa tipologia di interventi, ma anche per l’efficientamento energetico di scuole, edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonchè per gli investimenti di messa in sicurezza delle strade.

Il quadro economico di spesa fissato è di 1.468.956,88 euro di cui poco più di un milione e cento che è fissato per l’esecuzione dei lavori, il resto in capo all’amministrazione appaltante.