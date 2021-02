Capaccio Paestum: Comune punta a riqualificare struttura di Pazzano

CAPACCIO PAESTUM. Il comune, retto dal sindaco Franco Alfieri, ha fatto richiesta all’ASL Salerno – l’ennesima – di poter ottenere in comodato d’uso l’immobile in località Pazzano, al Capoluogo.

L’Ente, infatti, vorrebbe dar seguito alla richiesta avanzata già nel settembre 2019 per utilizzare gli spazi per le attività istituzionali o in alternativa l’acquisizione dell’intera struttura.

Nelle intenzioni dell’Amministrazione vi è la realizzazione di un centro polifunzionale per cercare di recuperare lo stabile da uno stato di semi abbandono, incuria e degrado, che sia di recupero e di aiuto per i cittadini portatori di handicap e per le loro famiglie anche avvalendosi delle Associazioni specializzate in questo tipo di settore.

Per questo, dalle parti di Palazzo di città, si aspettano di raggiungere presto un protocollo d’ intesa con l’ASL Salerno, in accordo anche con il Piano di Zona dei Servizi Sociali.