Oroscopo: Bilancia, sintonia in amore Oroscopo di martedì 23 febbraio 2021

Oroscopo: Bilancia, sintonia in amore

Ariete – Fermatevi un momento per guardarvi intorno. In amore la strada è in salita, abbiate pazienza.

Toro – Nel lavoro vi conviene essere disponibili alle novità. Afferrate l’amore senza esitazione.

Gemelli – Oggi gli impegni di lavoro non vi daranno tregua. Il vostro bisogno di affetto sarà presto appagato.

Cancro – Vi sentite pronti ad affrontare nuove sfide. Imparate a manifestare i sentimenti.

Leone – La vita lavorativa procede in maniera caotica: vi conviene organizzarvi. In amore fatevi desiderare.

Vergine – Vi conviene rinviare un incarico che sconvolge i programmi. In amore vi fate troppe domande.

Bilancia – Qualche ostacolo si frapporrà alla realizzazione dei vostri progetti. Buona sintonia in amore.

Scorpione – Farete un ulteriore passo avanti nella carriera ma il prezzo sarà alto. Nuovo rapporto di coppia.

Sagittario – Preparatevi ad affrontare una giornata di intenso lavoro. Un’amicizia sta diventando speciale?

Capricorno – Vi sarà concessa una maggiore libertà di azione. Le amicizie vi terranno allegri.

Acquario – Le risorse per affrontare l’emergenza nel lavoro le avete. In amore vi sentite al settimo cielo.

Pesci – Nel lavoro aumenterà il vostro carico di responsabilità. Schermaglia stimolante in amore.