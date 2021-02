Oggi si festeggia Santa Margherita

E’ il 53° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 312 giorni.

Santi del giorno

Cattedra di San Pietro Apostolo

Santa Margherita da Cortona (Religiosa)

San Massimiano di Ravenna (Vescovo)

San Papia di Gerapoli (Vescovo)

San Pascasio di Vienne (Vescovo)

Santa Margherita da Cortona è la protettrice dei penitenti.

Etimologia

Margherita, deriva dal greco Margaritès oppure dal termine persiano Mervarid e significa “perla”. Soltanto nel Medioevo assunse il significato riferito al fiore. La forma inglese Daisy designa proprio il fiore. Numerose furono le regine europee che portarono questo nome.

Proverbio del giorno

Gennaio ingenera, febbraio intenera, marzo imboccia.

Aforisma del giorno

La nevrosi è oggi quel che era in altri tempi il convento, in cui solevano trovare rifugio tutti i delusi della vita e tutti coloro che si sentivano troppo deboli per affrontarla. (S. Freud)

Accadde Oggi

1931 – Varo dell’Amerigo Vespucci

Sei nato oggi?

Celebrità nate in questo giorno

1914 – Renato Dulbecco

1810 – Fryderyk Chopin

1788 – Arthur Schopenhauer

1975 – Drew Barrymore

Scomparsi oggi

1512 – Amerigo Vespucci

1987 – Andy Warhol