Buonabitacolo: due progetti per la messa in sicurezza del territorio Si punta a fondi per la progettazione

BUONABITACOLO. Il comune, retto dal sindaco Giancarlo Guercio, ha approvato due studi di fattibilità per interventi di messa in sicurezza di strade comunali e del torrente Peglio a ridosso del centro abitato.

Per il primo intervento è stato redatto un quadro economico di spesa di 2.323.114 di cui 1.610.000, stessa cifra per il secondo.

Messa in sicurezza: i progetti dell’Ente

Intenzione dell’Ente è di puntare alle risorse destinate alle spese di progettazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio, delle infrastrutture strategiche e all’efficientamento sismico ed energetico degli immobili pubblici, da parte dello Stato.

Per quanto riguarda la sistemazione del fiume Peglio gli interventi sono considerati ancor maggiormente di primaria importanza: infatti spesso si generano fenomeni di erosione delle sponde ed esondazioni, causando gravi rischi di sicurezza per la popolazione.