Sapri: verranno realizzati nuovi loculi cimiteriali

SAPRI. Il comune di retto dal sindaco Antonio Gentile ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali.

Nella fattispecie ne verranno costruiti almeno 17, per un esborso fissato in 28.832,74 euro di cui oltre 18.000 (18.695,04) per l’esecuzione dei lavori.

Il resto resta in capo all’amministrazione per la direzione dei lavori, il collaudo statico e ammnistrativo, e le spesa sull’IVA (costo fissato al 22%).

La somma risulta più bassa del progetto iniziale, a causa di un refuso. Infatti, nella prima elaborazione, il costo fissato superava i 30.000 euro: con la nuova delibera si è quindi proceduto alla necessaria modifica.