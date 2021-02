Novi Velia: un progetto per la rigenerazione del borgo

Il Comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, ha scelto partecipare a “Borghi in Festival“, il progetto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che ha stanziato un fondo per il finanziamento di iniziative culturali per la rigenerazione dei piccoli Comuni.

Il centro cilentano ha dunque espresso la volontà di prendere parte all’iniziativa insieme alle associazioni no profit interessate e ricadenti nel territorio comunale attraverso il progetto “Harmonia Novi Mundi”, che prevede i seguenti eventi e azioni integrate: sala d’attesa con pubblico in presenza (con rispetto delle norme covid) e in diretta live streaming, simposio artistico con Contest internazionale, allestimento del Parco Culturale Naturale “Novi Mundi”, percorsi turistici naturali ed enogastronomici, eventi culturali e musicali in collaborazione con prestigiosi Festival della tradizione locale, mercato delle eccellenze enogastronomiche e dell’artigianato della tradizione locale, mapping interattivo degli emigrati cilentani nel mondo, mostra fotografica sull’emigrazione.

“Borghi in Festival” è un avviso pubblico del Mibact dal valore di 750.000 euro per il finanziamento di attività culturali finalizzate a favorire la rigenerazione culturale, turistica ed economico-sociale dei piccoli Comuni italiani. Si propone, in particolare, di creare opportunità di sviluppo attraverso l’incubazione di imprese culturali, creative e innovative di comunità, di rafforzare l’offerta turistica dei territori e di promuovere le eccellenze dei borghi italiani.

Tra gli obiettivi anche la valorizzazione e il sostegno di contenuti innovativi nelle attività di educazione e formazione, nonché lo sviluppo di approcci progettuali integrati pubblico-privato per incentivare progetti orientati alla sostenibilità e all’accessibilità anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie.