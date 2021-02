Covid, ad Agropoli chiusa la scuola dell’infanzia di San Marco

“Per la giornata di domani, lunedì 22 febbraio, ho disposto la sospensione delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia dell’I. C. Agropoli-S. Marco di via Verga in quanto l’Asl mi ha comunicato la positività al Covid-19 del genitore di un alunno frequentante l’Istituto. Si tratta come nel caso della docente dei giorni scorsi, di un atto di eccessiva cautela da parte mia in quanto ad essere contagiato è il genitore non l’alunno frequentante e secondo il protocollo non sarebbe stata necessaria la chiusura. Ma ho ritenuto di procedere in tal senso per motivi precauzionali e ho già dato incarico di procedere con la sanificazione dei locali”. Queste le parole del sindaco di Agropoli Adamo Coppola.

Oltre al caso positivo ci sono due guariti. I positivi attuali sono quindi 40 mentre i guariti, dall’inizio della seconda fase della pandemia, salgono a 184.