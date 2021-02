Consorzio Cilento di Qualità: “Necessario dialogo su alta velocità” "Siamo molto sorpresi, a quanto pare non sono stati presi in considerazione i numeri importanti di viaggiatori che hanno raggiunto le nostre località"

Il Consorzio Cilento di Qualità, dopo la notizia relativa allo studio di fattibilità presentato da R.F.I per la rete Alta Velocità per il Meridione alla Commissione Trasporti e Ambiente della Camera dei Deputati, la quale bypasserebbe l’intera area del Cilento, auspica l’apertura di un dialogo e la stesura di un documento unico tra Enti locali, comitati ed imprese.

“Esprimiamo profondo rammarico per la scelta di RFI e chiediamo l’apertura di un dialogo tra Enti locali ed operatori affinché venga presentata una proposta alternativa con la costruzione di una Stazione AV nel Cilento – spiega il presidente Pietro Cerullo – siamo molto sorpresi, a quanto pare non sono stati presi in considerazione i numeri importanti di viaggiatori che hanno raggiunto le nostre località durante il periodo di attivazione del prolungamento delle fermate dei treni Frecciarossa oltre Salerno, risultati raggiunti grazie anche al rapporto di collaborazione instaurato dal nostro Consorzio direttamente con Trenitalia”.

“Una Fermata AV nel Cilento colmerebbe in parte il gap con altre destinazioni che questo territorio paga per la mancanza di un Aeroporto vicino e soprattutto favorirebbe lo sviluppo locale “avvicinando” il Cilento alle città italiane più importanti ed al centro dell’Europa – prosegue – Prendiamo atto delle iniziative che stanno nascendo da parte di alcuni Enti e da parte di privati cittadini e ci rendiamo disponibili a collaborare con essi affinché si apra un tavolo di discussione unico con la presentazione di una proposta territoriale condivisa e sottoscritta da tutti.”