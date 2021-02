Teggiano, minaccia di far saltare in aria la casa: sottoposto a tso L'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio

TEGGIANO. Minaccia di far saltare in aria la sua casa, provvidenziale l’intervento dei carabinieri.

Un 44enne di nazionalità rumena nel pomeriggio di ieri mentre era in casa con la sorella, al culmine di una lita ha minacciato di far saltare in aria la casa utilizzando il gas della cucina.



Allertati dai vicini sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Sala Consilina che hanno evitato il peggio.

Per il 44enne si è reso necessario il ricorso ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio.