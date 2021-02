Istituto Pisacane di Sapri: aggiudicato appalto per l’ampliamento "Altro grande risultato per la nostra città"

SAPRI. E’ stato aggiudicato l’appalto per circa 3,1 milioni di euro per l’ampliamento del liceo Pisacane di Sapri. Lo ha reso noto il sindaco Antonio Gentile che parla di “un altro grande risultato per la nostra città”.



Era il giugno del 2019 quando la Regione Campania approvò il piano triennale dell’Edilizia scolastica. Tra le opere per le quali erano previsti interventi c’era anche il liceo “Carlo Pisacane” di Sapri, sito in via Gaetani.



Da allora è stato avviato l’iter per la gara di appalto che si è conclusa positivamente con l’affidamento dei lavori.

Presto, quindi, potrà aprire il cantiere che garantirà un edificio nuovo, sicuro e moderno per gli studenti del Golfo di Policastro.