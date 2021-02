Inchiesta appalti COVID, Codacons: “Ci costituiremo come parte offesa e civile” Lo dichiara il presidente Enrico Marchetti

Inchiesta appalti COVID, Codacons: “Ci costituiremo come parte offesa e civile”

Solo ieri plaudivamo all’ottima iniziativa del Comune di Salerno e della Regione Campania di fare i tamponi nelle scuole, ma sempre ieri manifestavamo la nostra perplessità ed i nostri dubbi sulla convenzione di cui non avevamo avuto notizie di bando e senza notizie di competenze da parte di un soggetto privato a cui era stato affidato l’incarico.

Puntualmente oggi la notizia che “quattordici persone sotto inchiesta in vari filoni d’inchiesta sulla Sanità in Campania”

“Il Codacons ancora una volta scenderà in campo” – afferma il prof. Enrico Marchetti, presidente Codacons Campania – “per affermare che la legalità non è optional e pertanto ci costituiremo prima parte offesa e poi chiederemo la partecipazione al processo come parte civile”.