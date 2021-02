Castellabate, positiva titolare di ludoteca: 21 bimbi in isolamento

“Vi informo che ieri sera ci è stata comunicata la positività della titolare, non residente, di una ludoteca privata

di Castellabate.

Sono stati immediatamente posti in isolamento i 21 bambini che la frequentano e in via precauzionale abbiamo chiesto alle famiglie di evitare la frequenza scolastica in presenza dei bambini che frequentano le scuole di Castellabate appartenenti agli stessi nuclei familiari”. È quanto ha reso noto il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri.

La Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo di Castellabate da lunedì ha garantita la Dad per chi resterà a casa.

“Con l’augurio che tutto possa risolversi nel migliore dei modi,desidero esprimere tutta la mia vicinanza e affetto ai piccoli, alla titolare e alle famiglie”, conclude il primo cittadino.