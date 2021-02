Strada fantasma Casal Velino – Celso: “va completata”

Il Codacons Cilento e il comune di San Mauro Cilento chiedono chiarimenti alla Provincia su finanziamenti e messa in sicurezza della “strada fantasma” cara ad Angelo Vassallo. Il compianto sindaco di Pollica in più occasioni inviò richieste di chiarimenti per il suo completamento senza ottenere risposte. Grazie al suo impegno il caso finì sotto la lente di ingrandimento della giustizia e il processo è tutt’ora in corso.

La strada fantasma: una incompiuta sotto la lente della magistratura

“La strada Casal Velino – Celso è stata iniziata negli anni sessanta e realizzata solo al 30%, spiega Bartolomeo Lanzara, presidente del Codacons Cilento.

Doveva consentire ad alcuni paesi interni del Cilento di raggiungere le strade principali. Avrebbe consentito in questo modo, uno sviluppo socio – economico dell’area evitando l’abbandono dei piccoli centri abitati.

“Questa strada provinciale era già stata progettata nuovamente e finanziata, ma mai completata perché nota alle cronache giudiziarie come la strada fantasma per cui il sindaco di Pollica Angelo Vassallo avanzò, più volte richieste di chiarimento”, ricorda Lanzara.

“Negli anni è diventata un’autentica vergogna regionale il suo completamento risolverebbe il problema del traffico per i comuni montani che attualmente sono dotati di una scarsa o inesistente rete viaria di collegamento”, prosegue il responsabile del Codacons Cilento.

Eppure la “strada fantasma “consentirebbe all’utenza della zona uno sbocco facile e breve verso la pianura di Casal Velino e verso il comune di Vallo della Lucania ove sono ubicati i principali uffici e servizi pubblici ( ospedale, tribunale …)“.

Le richieste

Pertanto, il comune di San Mauro Cilento, guidato dal sindaco Giuseppe Cilento ha chiesto l’intervento di tutte le autorità competenti per risolvere la questione.

Insieme agli amministratori Costantino Raniero La Selva, Caiazzo Eugenio e Giovanni Petillo il Codacons avvierà una petizione popolare.

Essa sarà trasmessa a tutte le autorità competenti per chiedere, in tempi brevi, il completamento dell’opera.