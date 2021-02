Bike sharing: una postazione a Montano Antilia

MONTANO ANTILIA. C’è anche il comune cilentano tra quelli pronti ad ospitare una postazione bike sharing. Essa avrà a disposizione 6 biciclette a pedalata assistita. Un’iniziativa promossa e finanziata dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La postazione bike sharing sarà importante non solo per i cittadini ma soprattutto per i turisti che potranno scegliere di visitare Montano Antilia e il suo territorio spostandosi su bici elettriche.

Bike Sharing, l’iniziativa del Parco

L’iniziativa portata avanti dal Parco prosegue da alcuni anni. In passato sono state installate postazioni simili ad Ascea e Casal Velino.

Essa rientra nell’ambito di politiche volte a favorire mezzi di trasporto alternativi che consentano di spostarsi agevolmente tra le varie località del territorio.

La bicicletta quale mezzo per muoversi nel Parco

La scelta di puntare sulle biciclette non è casuale. Non solo rientra nell’ambito di progetti volti a favorire l’ambiente, ma va ricordato che all’interno del Parco si snoda la Via Silente, un sentiero cicloturistico meraviglioso che in poco meno di 600 km, suddivisi in 15 tappe, attraversa l’intero territorio.

Montano Antilia sarà soltanto uno dei comuni del comprensorio dove nascerà una stazione bike sharing. Nei mesi scorsi il Parco ha scelto di investire circa 51mila euro per queste postazioni.