Suor Irma festeggia 100 anni. Festa nel Vallo

Suor Irma, la sorella del sorriso, compie oggi 100 anni. Originaria di Sassano, ha preso i voti più di 70 anni fa, vive a Polla dove ha formato diverse generazioni.

Per la religiosa una vita non semplice: persi i genitori da giovanissima, la matrigna non la vuole con sé e così Suor Irma, decide di imboccare la via della Fede. Va in convento, diventa novizia. Poi suora.

A 17 anni approda a Polla dove le suore gestiscono una scuola e accudiscono i bambini del paese.