Non rispetta norme anti-covid: sanzionato locale a Casal Velino

CASAL VELINO. Nel corso di mirati controlli finalizzati a garantire il rispetto delle norme anti-covid, gli uomini della Polizia Municipale hanno sanzionato un locale sito a Casal Velino Marina. Intorno alle 17, i caschi bianchi si sono recati sul posto riscontrando assembramenti e mancato rispetto delle necessarie distanze previste dalla vigente normativa. Pertanto è scattata la sanzione ai danni del titolare.

Le regole anti-covid

Il decreto in vigore per contrastare la diffusione del covid-19, fissa precise prescrizioni per le attività di ristorazione ( tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc…). Queste in zona gialla possono restare dalle ore 5.00 fino alle 18.00 ma devono garantire il consumo a ciascun tavolo ad un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Per le attività, inoltre, sono fissate precise prescrizione per garantire la sicurezza degli utenti.

Le sanzioni

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative di 400 euro (280 euro in caso di pagamento entro 5 giorni). Per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.