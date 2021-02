Monte San Giacomo, allarme truffe: “Fate attenzione” In giro falsi addetti alle prenotazioni per i vaccini

MONTE SAN GIACOMO. «Mi hanno segnalato che ci sono delle persone che girano nel paese per fare le prenotazione per i vaccini, diffidate, nessuno è autorizzato a fare queste prenotazioni a domicilio». Questo il messaggio di Raffaele Accetta, primo cittadino di Monte San Giacomo.

In giro per il paese vi sarebbero delle persone che si presenterebbero come incaricate dell’Asl per chiedere agli anziani di prenotarsi per le vaccinazioni. Ovviamente nessuno è autorizzato a tale scopo.

Nei giorni scorsi anche a Vallo della Lucania erano stati segnalati casi simili, con persone che chiedevano soldi per una fantomatica prenotazione.