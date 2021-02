L’almanacco del 17 febbraio 2021

E’ il 48° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 317 giorni.

Santi del giorno

Venerabile Marianna (Mariamne) di Gesù

Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria

San Bonoso di Treviri (Vescovo)

San Constabile (Costabile, Quarto Abate di Cava)

San Fintan (Abate di Cluain Ednech)

San Flaviano (Patriarca di Costantinopoli)

San Mesrop (Dottore della Chiesa armena)

San Silvino di Therouanne (Vescovo)

Sant’Evermodo di Ratzeburg (Vescovo)

Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria sono i protettori di quanti progettano insieme e di quanto di buono si progetta insieme.

Etimologia

Marianna, deriva dall’ebraico Mayràm, che, a sua volta proviene dall’egizio Myrhiam, con il significato di “amata dal Dio Amon”, divinità egizia. Il nome si è poi trasferito nell’antica grecia nella forma di Mariamne e nell’antica Roma, dove si è trasformato in Mariamme, per avvicinamento al nome Anna. Marianna è un personaggio dei romanzi di Emilio Salgari, della seria Sandokan.

Oggi è

Mercoledì delle Ceneri

Proverbio del giorno

Gennaio e febbraio, empie o vuota il granaio.

Aforisma del giorno

Non soccombere al fascino di una donna, per una donna non ardere di passione. (Siracide)

Accadde Oggi

1992 – Scoppia Tangentopoli

Sei nato oggi?

Hai un grande cuore che si infiamma per le cause nobili e che è sempre pronto ad aiutare chi ne ha bisogno. La natura ti ricompensa garantendoti un’ottima riuscita professionale, soprattutto se sceglierai la carriera giuridica o quella militare e facendoti incontrare un partner in grado di renderti felice e costruire con te la famiglia che desideri.

Celebrità nate in questo giorno

1978 – Kekko dei Modà

1964 – Enrico Lucci

1965 – Leonardo Pieraccioni

Scomparsi oggi

2005 – Omar Sívori