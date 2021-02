Covid, nuovo caso a Sapri. Il Da Vinci torna alla Dad

Nuovo caso covid a Sapri. Si tratta di una donna. Al momento si sta ricostruendo con attenzione la catena dei contatti della donna, in modo da procedere celermente agli altri tamponi. “Oggi purtroppo abbiamo un nuovo positivo. La tendenza nazionale e territoriale, pur avendo al momento nel nostro comune pochi contagi, non ci può far abbassare la guardia. Continuiamo a difenderci dal virus nei modi che oramai fanno parte del nostro quotidiano. Forza!”, ha detto il sindaco Antonio Gentile.

All’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Leonardo Da Vinci’, intanto, si torna alla Didattica a Distanza al 100% fino a sabato 20 febbraio “per consentire la sanificazione straordinaria e accurata di tutti gli ambienti delle strutture scolastiche di ogni plesso”.

Il provvedimento si giustifica anche per motivi precauzionali e “per attendere lo sviluppo delle situazioni di contagio registrate in un plesso”, si legge in una circolare del Dirigente Scolastico Limongi.