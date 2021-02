Covid, chiuso l’Ancel Keys. Restrizioni a Pollica

Sospesa la didattica in presenza dell’Isituto d’Istruzione Superiore Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, per un caso di contagio da COVID-19. Lo ha reso noto il sindaco Eros Lamaida. Il provvedimento è valido fino a lunedì 22 febbraio. Il contagiato sta bene ed è residente in comune vicino. Si tratterebbe di un contatto diretto dello studente di Moio della Civitella risultato affetto da covid nei giorni scorsi.

Intanto dal Comune di Pollica, alla luce di nuovi contagi registrati in paese, sono state disposte specifiche restrizioni: stop agli spostamenti anche all’interno del proprio comune, chiusi mercati ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, chiusi ristoranti e bar che potranno con effettuare esclusivamente l’asporto fino alle 22.

Didattica a distanza in tutte le scuole punto le misure sono valide fino al 22 febbraio