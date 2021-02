Celle di Bulgheria e Caggiano: negativi i risultati degli screening Respiro di sollievo per le due comunità

CELLE DI BULGHERIA. Screening gratuito anti covid per i docenti e per il personale Ata delle scuole del Comune di Celle di Bulgheria. La campagna di controllo, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, è stata coordinata dal dottore Domenico Bortone, responsabile dell’AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) dei medici di base dei Comuni di Camerota, Centola e Celle di Bulgheria.

I tamponi antigenici effettuati, oltre 20, sono risultati tutti negativi.

“Un respiro di sollievo per la nostra comunità – ha spiegato il sindaco Gino Marotta – ringrazio il dottore Bortone e tutti i sanitari che hanno preso parte allo screening e auspico che i cittadini continuino ad avere comportamenti responsabili. La scuola è per noi una priorità – ha concluso Marotta – ed il nostro obiettivo è riuscire a tenerla sempre aperta ed in sicurezza”.

“Abbiamo notato una grande sensibilità da parte del personale scolastico – ha aggiunto il dottore Bortone – è bello trovare comunità attente e sensibili come quella di Celle di Bulgheria”.

Buone notizie anche da Caggiano, dove pure sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati nell’ambito dello screening scolastico- Domani gli alunni dell’Istituto comprensivo riprenderanno in presenza le lezioni in tutta sicurezza”.