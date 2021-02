“Sosteniamo il commercio locale”, l’invito del Comune di Albanella La presenza dei negozi di vicinato è importante non solo a livello economico ma anche sociale

ALBANELLA. L’Amministrazione comunale rilancia l’invito rivolto a tutti i cittadini affinché utilizzino i negozi del paese per i loro acquisti. “Sosteniamo il commercio locale” è lo slogan che campeggia su un post promosso tramite le pagine social dell’Ente. L’iniziativa punta a rispondere ad una generale richiesta di aiuto dei negozianti e a sensibilizzare i cittadini.

Sosteniamo il commercio locale: l’iniziativa di Albanella

Il commercio locale è in crisi a causa della pandemia, ma già priva soffriva l’ascesa dei grandi centri commerciali ma soprattutto del commercio on line, ormai diffusissimo. Ecco perché l’Ente ha voluto rivolgere un invito ai cittadino.

Un piccolo gesto, ma che può essere significativo, per ricordare a tutti l’importanza di sostenere le attività di vicinato in un periodo così difficile come quello che attuale.

L’importanza dei negozi di vicinato

L’auspicio dell’amministrazione comunale è che tutti sentano l’importanza di stare vicino ai commercianti la cui presenza e sopravvivenza, è importante non solo a livello economico, ma anche a livello sociale.