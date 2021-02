Oroscopo: Acquario, cuore in subbuglio Oroscopo di mercoledì 17 febbraio 2021

Oroscopo: Acquario, cuore in subbuglio

Ariete – Nel lavoro seguite il vostro istinto senza ascoltare i consigli degli altri. Favorita la vita di coppia.

Toro – Arriveranno presto i segnali che sbloccheranno la vostra attività. In amore siete irresistibili.

Gemelli – Nella professione muovetevi con prudenza. In amore siete ancora un po’ distratti.

Cancro – L’entusiasmo vi aiuterà a raggiungere vette importanti. Le tensioni sentimentali svaniranno presto

Leone – Affronterete nel modo migliore cambiamenti radicali nella professione. Insicurezza in amore.

Vergine – Le iniziative che più vi stanno a cuore fanno progressi, ma lentamente. Dedicatevi agli affetti veri.

Bilancia – Abbiate l’umiltà di capire che potete sbagliare: primo passo per rimediare. Amore vero in arrivo

Scorpione – Seguite il vostro intuito nel lavoro, ma conviene fare delle verifiche. In amore niente fretta.

Sagittario – Nei rapporti professionali avrete modo di imporvi. Sentimenti da non sottovalutare.

Capricorno – Avete ancora qualche pendenza nel lavoro. In amore problemi di comunicazione.

Acquario – Vi attende una giornata confusa nel lavoro: non esitate a chiedere lumi. Cuore in subbuglio.

Pesci – Non fatevi trascinare in una discussione controproducente. In amore comportatevi con maturità.