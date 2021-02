Nozze da record a San Nicola di Centola

Non è certo uno scherzo di Carnevale, ma una data da record da ricordare per Guerino Percopo e Sofia Scarcello, così come per i loro familiari e l’interza comunità di San Nicola di Centola. La coppia festeggia 73 anni di matrimonio. Lui 95 anni lei 96 hanno un anno e un giorno di differenza.

Hanno trascorso una vita insieme, sempre affianco, l’uno dell’altra.

Nozze da record e una famiglia numerosa!

Guerino e Sofia hanno celebrato le nozze di ferro, traguardo riservato a pochi, tre anni fa, e la loro unione va avanti. Dal loro amore sono nati 5 figli che gli hanno dato 16 nipoti e 23 pronipoti.

Un traguardo straordinario quanto meritato, raggiunto con bontà, lavoro, sacrifici e tanto amore.

La storia

Lui minatore ha realizzato la galleria del doppio binario ferroviario di San Mauro La Bruca ed ha lavorato anche in Sardegna. Lei casalinga ancora oggi non si sottrae ai lavori domestici. Guerino si prende ancora cura del suo giardino. Gli piace suonare la fisarmonica mentre lei canta le canzoni cilentane.