Costiera sorrentina: il successo delle case vacanze tra i turisti

L’uso di internet per acquistare beni o per accedere a servizi è sempre più incisivo: dalle spese online alla prenotazione delle vacanze, anche con largo anticipo al fine di trovare le offerte migliori, le operazioni sul web sono facili e consentono di non muoversi dalla postazione di lavoro o dal PC di casa.

Tra le mete più gettonate di sempre spicca, senza dubbio, la bellissima Costiera sorrentina: a due passi da Napoli città e arroccata a circa 50 metri sul livello del mare, si snoda tra l’azzurro e il verde della rigogliosa vegetazione, offrendo alla vista scorci che hanno ispirato registi e musicisti di ogni epoca.

Il turismo è, ovviamente, sempre molto importante in questa zona e in molti, al classico albergo, preferiscono una casa vacanze per avere più libertà di movimento, nessun limite di orario e piena autonomia in azioni quotidiane come la preparazione dei pasti, specie se si è in famiglia. Le opzioni, in tal senso, sono davvero tante.





Come scegliere una casa vacanze a Sorrento

Sempre nell’ambito delle prenotazioni online, i migliori portali dove cercare una casa vacanze a Sorrento sono quelli che hanno cura di corredare l’offerta con foto e descrizioni sulle specifiche della location: va esplicitata innanzitutto la collocazione dell’appartamento o della villa rispetto al mare, che rappresenta il punto chiave di questa zona, quindi se è raggiungibile a piedi o con mezzi poco distanti.

Inoltre vanno anche indicati eventuali servizi nelle vicinanze: negozi, banche, uffici postali e tutto ciò che può essere utile a un soggiorno comodo. Infine, naturalmente, ci sarà una scheda interamente dedicata agli spazi interni (ed esterni, quali giardino, piscina o parcheggio eventuali): quante camere, bagni e quali optional sono presenti, nonché un’indicazione chiara dei prezzi a persona o nel periodo di tempo.

La prenotazione dovrà risultare agevole e un numero di telefono o comunque un servizio clienti dedicato per rispondere a qualsiasi dubbio o domanda può davvero fare la differenza: in generale, sono accettate tutte le carte di credito e, spesso, anche bonifici.





Cosa vedere a Sorrento

Ovviamente, la prima cosa cui si pensa quando si parli di Sorrento è, come già accennato, lo splendido mare. Vi si accede tramite una serie di piccole spiagge, alcune di sabbia vulcanica, che si snodano lungo tutta la costa: le più famose sono quella di Marina Piccola, molto vicina al pittoresco porto e quella di Marina Grande, che è più defilata e fa parte di un borgo di pescatori.

Ma tra le più spettacolari e gettonate, occorre citare anche i bagni della Regina Giovanna, un promontorio a picco sul mare non facilissimo da raggiungere ma di certo suggestivo da ammirare, incastonato tra acque cristalline e vecchie rovine romane.

Ma, se il mare la fa di certo da padrone, anche la storia non è da meno: e, proprio nel centro storico, si trova il bellissimo Duomo. Dall’esterno si può ammirare il campanile completo di orologio risalente al XVIII secolo, mentre tutto il resto, inclusa la facciata neogotica di questa cattedrale chiamata anche dei Santi Filippo e Giacomo, è stato ristrutturato nel tempo. Internamente, vi è il trionfo del barocco, con opere d’arte tra cui dipinti celebri.

Da non perdere sono anche la maestosa Villa Comunale e l’attiguo Chiostro di San Francesco:la prima ha anche accessi diretti al mare, mentre il secondo è una suggestiva costruzione in tufo con archi e colonne risalenti persino al 1300. Per chi ami un po’ di movida, infine, è quasi d’obbligo una passeggiata lungo Corso Italia, ricco di negozi e botteghe di ogni genere.