Serie D: Chiariello lascia l’Agropoli e va a Santa Maria

Stefano Chiariello torna a vestire la maglia della Polisportiva Santa Maria. Il difensore salernitano, classe 1996, protagonista con i cilentani l’anno scorso in Eccellenza, è già a disposizione di mister Esposito. Per lui, ieri pomeriggio, contro il Cittanova Calcio, è arrivato anche l’esordio, nei minuti finali del match vinto per 3 a 0.

Chiariello, nella prima parte di stagione, prima dello stop, ha giocato in Eccellenza con l’Agropoli, con cui aveva già disputato in passato due campionati di serie D.

“Sono felice di poter vestire nuovamente la maglia della Polisportiva Santa Maria – afferma Chiariello – Grazie alla società per la fiducia che spero di poter ricambiare sul campo”