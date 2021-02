Screening di massa ad Orria: tutti negativi i tamponi

Buone notizie dal comune di Orria. Sono tutti negativi gli esami eseguiti durante lo screening promosso dall’amministrazione comunale la scorsa settimana.

La decisione di eseguire i tamponi si era reso necessario a causa dell’aumento dei contagi.

“Siamo grati a quanti pazientemente e laboriosamente hanno collaborato per la buona riuscita dei controlli – spiega il sindaco Mauro Inverso – Ci scusiamo per coloro che non sono riusciti a sottoporsi al tampone.

Nei prossimi giorni attiveremo altre giornate di controlli al fine di non trascurare nessun cittadino”.

Infine un messaggio di “vicinanza ai concittadini che stanno combattendo col virus e a tutti i loro familiari destinatari di provvedimenti di messa in quarantena; a loro formulo gli Auguri più sinceri di una pronta guarigione.

Un Appello lo faccio a tutti i cittadini: Non abbassate la guardia”.