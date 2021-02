Pollica: comune mette in vendita tre immobili Beni in vendita. Offerte entro il prossimo 26 febbraio

POLLICA. Il comune, retto dal sindaco Stefano Pisani, ha pubbblicato un bando per la concessione di immobili di proprietà comunale. L’Ente, che ha intenzione di venderli tramite Asta Pubblica, mette a disposizione le strutture presenti nelle zone Celso, Cannicchio e Pioppi.

Per il primo, sei lotti, si parte da un prezzo base di 66.106 euro per arrivare a 53.712 euro (quinto e sesto lotto); per il secondo per il primo lotto si parte dai 14,848 euro (secondo 26.727 euro), mentre per gli ultimi due alla frazione Pioppi si parte da 68.696 euro.

Le offerte, con tutti i documenti richiesti dovranno pervenire all’ufficio protocollo regionale entro le 12 del 26 febbraio e dovranno essere presentate in plico chiuso, controfirmato ambo lati. Nella documentazione è invece necessaria la dichiarazione di almeno un istituto di Credito che garantisca la copertura economica del richiedente. L’apertura delle offerte avverrà alle 9 del 2 marzo 2021