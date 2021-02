Castellabate, San Costabile Gentilcore: celebrazioni in forma ridotta Le celebrazioni si terranno nella Basilica Santa Maria de Gulia

Si avvicina la Solennità in onore del fondatore e patrono di Castellabate, San Costabile Gentilcore seguendo i protocolli anti contagio, il sacerdote della Comunità Parrocchiale di Castellabate don Roberto Guida in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti San Costabile ha predisposto in forma ridotta le celebrazioni liturgiche.

Quest’anno la ricorrenza verrà posticipata di un giorno, poiché nel 2021 il 17 febbraio coincide liturgicamente con il mercoledì delle Ceneri, le celebrazioni si svolgeranno il 18 febbraio alle ore 11 nella Basilica Santa Maria de Gulia, con la Solenne Cerimonia Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Ciro Miniero Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania.

Il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, ha inoltre predisposto con un’ordinanza sindacale la chiusura degli uffici comunali e degli uffici pubblici, delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, in occasione della Festa Patronale, della giornata del 18 febbraio 2021.

Il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, dichiara: «Quest’anno a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 non sarà possibile organizzare iniziative collaterali o effettuare la tradizionale e partecipata processione per le vie del Borgo ma sarà comunque un momento di grande unione e fratellanza, poiché ricorrenza del Santo patrono è da sempre molto sentita per il legame profondo tra San Costabile e i suoi fedeli».