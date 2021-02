Camerota: protagonismo giovanile, Comune in campo Incaricata della progettazione la cooperativa ''Il Sentiero''

CAMEROTA. Il comune, retto da Mario Salvatore Scarpitta, ha aderito al bando ‘‘Fermenti in Comune” promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (sotto l’egida della presidenza del Consiglio dei Ministri) e dall‘ANCI.

L’Ente ha dato mandato alla cooperativa ‘‘Il Sentiero” di definire e predisporre tutta la necessaria documentazione tecnico- finanziaria ed amministrativa per la realizzazione di un progetto che possa coinvolgere i giovani tra i 18 ed i 35 anni, data la già maturata esperienza di collaborazione con l’Amministrazione Comunale per ciò che concerne le attività del Servizio Civile, come ente di accoglienza.

La cooperativa, qualora il progetto dovesse venire approvato, riceverà

un finanziamento di 2.500 euro ed avrà il compito di individuare, eventualmente, anche altri partners per sviluppare un’iniziativa che è già stata messa in campo da altri comuni del territorio quali Capaccio Paestum ed Agropoli.