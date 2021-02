Benefici e vantaggi di Reduslim: La Recensione Completa

Gli effetti di una vita eccessivamente sedentaria e di un’alimentazione troppo ricca di grassi e zuccheri spesso si traducono in metabolismo lento e peso eccessivo. Questo, a sua volta, può comportare molta più difficoltà a buttar giù i chili di troppo perché, anche a fronte di una dieta ipocalorica, il nostro organismo impiega molto più tempo a bruciare grassi e calorie e tende ad immagazzinarli sotto forma di cellule adipose nei punti critici.

Ecco quindi che le aziende che si occupano di bellezza e benessere hanno messo a punto degli integratori alimentari che possono aiutare a ripristinare il normale funzionamento del nostro sistema metabolico, favorendo così la perdita di peso.

Fra questi, troviamo Reduslim, integratore per dimagrire in capsule realizzato con ingredienti cento per cento naturali: scopriamo cos’è, come funziona e se può davvero aiutare a perdere peso nei paragrafi che seguono.

Cos’è Reduslim

Il brucia grassi Reduslim è venduto in comode capsule che contengono solo ingredienti di derivazione biologica. Trattandosi di un integratore, non è un farmaco quindi è venduto senza ricetta medica. Inoltre, non va inteso come un sostituto dal pasto, ma come un coadiuvante in abbinamento ad una dieta sana e ad un moderato esercizio fisico.

Come funziona Reduslim

Il funzionamento di Reduslim è basato sulla presenza, all’interno delle sue capsule, di estratti vegetali cui, secondo il suo produttore, sarebbe associata la capacità di neutralizzare gli enzimi responsabili della scissione di carboidrati veloci. In questo modo, questi non sono convertiti in zuccheri semplici e quindi immagazzinati nel corpo sotto forma di grassi o lipidi.

Inoltre, il prodotto favorirebbe anche l’assorbimento di carboidrati lenti, prolungando il senso di sazietà di almeno 8 ore. La presenza, infine, di antiossidanti e altre sostanze stimolanti come la “piperina” migliorerebbe il funzionamento di stomaco, fegato e intestino e favorirebbe il recupero energetico.

Benefici e vantaggi di Reduslim

Reduslim, stando quindi alle dichiarazioni dell’azienda produttrice, si configurerebbe come un integratore per dimagrire “all-in-one” in grado di:

Velocizzare il metabolismo (azione termogenica)

Aumentare la combustione di grassi, zuccheri e calorie (anche a riposo e/o parità di esercizio fisico svolto)

Bloccare l’accumulo di cuscinetti adiposi nei punti critici

Favorire lo scioglimento delle riserve di grasso già esistenti (azione lipolitica)

Impedire gli attacchi di fame durante la dieta

Migliorare la normale attività dell’apparato gastrointestinale

Purificare e dare energia e vitalità all’organismo grazie alla presenza di sostanze antiossidanti

Il suo utilizzo, quindi, sarebbe consigliato non solo a coloro che devono perdere molti chili, ma anche a quanti vogliono mantenersi in forma, purificare il corpo e aumentare l’energia fisica e mentale, come ad esempio gli sportivi prima di una gara o tutti coloro che devono affrontare uno sforzo fisico. Solo coloro che hanno un’allergia alimentare nei confronti di uno o più dei suoi ingredienti (eventualità molto rara) e le donne incinte o che allattano dovrebbero astenersi dal suo utilizzo o consultare un medico prima di assumerlo.

Reduslim composizione

L’efficacia di Reduslim è attribuita dal venditore alla sua composizione a base di principi attivi naturali di derivazione biologica. Questo, innanzitutto, metterebbe a riparo coloro che lo utilizzano da eventuali effetti collaterali dannosi per l’organismo legati alla presenza di composti chimici.

Riportiamo qui i principali ingredienti che si trovano all’interno di ciascuna pillola di Reduslim:

Caffeina anidra: sostanza nota per le sue proprietà “brucia grassi” tanto da essere presente in molti preparati snellenti e anticellulite perché promuoverebbe la rapida riduzione del grasso del corpo e velocizza la combustione dei carboidrati veloci;

sostanza nota per le sue proprietà “brucia grassi” tanto da essere presente in molti preparati snellenti e anticellulite perché promuoverebbe la rapida riduzione del grasso del corpo e velocizza la combustione dei carboidrati veloci; Pepe di cayenna : spezia che contiene “piperina”, alcaloide naturale capace di stimolare la digestione, drenare liquidi e purificare l’intestino;

: spezia che contiene “piperina”, alcaloide naturale capace di stimolare la digestione, drenare liquidi e purificare l’intestino; Pepe nero : come il precedente, contiene piperina, quindi normalizza il metabolismo, elimina il gonfiore e riduce la ritenzione idrica;

: come il precedente, contiene piperina, quindi normalizza il metabolismo, elimina il gonfiore e riduce la ritenzione idrica; Estratto di tè verde : la sua composizione a base di sostanze antiossidanti naturali (“catechina”) stimola il metabolismo, conferisce energia al corpo e riduce l’appetito;

: la sua composizione a base di sostanze antiossidanti naturali (“catechina”) stimola il metabolismo, conferisce energia al corpo e riduce l’appetito; Cromo : minerale tonificante ed energizzante, fondamentale per il corretto funzionamento del sistema metabolico e di quello immunitario;

: minerale tonificante ed energizzante, fondamentale per il corretto funzionamento del sistema metabolico e di quello immunitario; Estratto di radice di Yacon : tubero che cresce in modo spontaneo sui rilievi del Sud America. Secondo gli esperti, sembrerebbe in grado di controllare la glicemia e il senso di fame associato al calo di zuccheri;

: tubero che cresce in modo spontaneo sui rilievi del Sud America. Secondo gli esperti, sembrerebbe in grado di controllare la glicemia e il senso di fame associato al calo di zuccheri; L-carnitina: aminoacido indispensabile per i nostri tessuti muscolari. Agisce direttamente sul metabolismo di grassi e carboidrati, velocizzandolo.

Posologia e modalità di utilizzo

Essendo un integratore in pillole puoi portarlo sempre con te vista la comoda confezione con blister salva freschezza. Quanto alla posologia, il dosaggio è di 1 capsula al giorno da assumere prima dei pasti con l’aiuto di un bicchiere di acqua (il ciclo minimo raccomandato dal produttore è di 4 settimane/ 28 giorni).

Reduslim costo e dove si compra

Veniamo ora ad uno degli aspetti più interessanti di questo prodotto. Reduslim non può essere acquistato in farmacia, parafarmacia o qualunque altro negozio, ma si trova solo su internet sul sito dell’azienda produttrice. Occasionalmente, potresti trovarlo anche su altri portali di vendita online, ma per essere sicuro di comprare il prodotto originale e non incorrere invece in una truffa, il venditore consiglia di acquistarlo solo sul canale ufficiale.

Questo anche perché, in questo caso, non ti saranno addebitati costi per la spedizione e potrai avvalerti del pagamento in contanti alla consegna. Inoltre, sul sito dell’azienda, sono spesso presenti promozioni per acquistare una o più confezioni a prezzo scontato. In queste ore, è ad esempio attiva un’offerta che ti permette di comprare 1 confezione di Reduslim a sole 39 € invece di 78 €.