Sapri: una sedia montascale per la Croce Rossa

SAPRI. Grazie all’Associazione “Una Goccia nell’Oceano”, presieduta da Anna Petraglia, la Croce Rossa – comitato di Sapri avrà una sedia montascale per i disabili e per gli infortunati.

L’iniziativa, denominata “Progetto Olivia” è dedicata alla signora Olivia, morta a causa del Covid l’8 novembre 2020. Olivia era una signora che pur camminando in casa con il girello, da circa 1 anno non usciva più dalla sua abitazione a causa delle tante scale da dover scendere e salire.

Per questo la donazione vuole aiutare tutte le persone, come Olivia, “bloccate” in palazzi antichi non dotati di ascensori, infatti, tutti coloro che hanno bisogno del montascale, potranno usufruirne gratuitamente facendo richiesta alla Croce Rossa di Sapri.

“Il progetto è nato da una necessità, considerato che la Croce Rossa di Sapri non possiede questa sedia e ha grandi difficoltà a far salire e scendere dai palazzi non dotati di ascensore le persone che non camminano, e per aiutare le persone più deboli abbiamo deciso di fare una raccolta fondi – dichiara Anna Petraglia – Fin da subito hanno partecipato i cittadini e alcuni commercianti di Sapri attraverso donazioni. In particolare, la panetteria Zicca ha offerto dei panettoni, durante il periodo natalizio, confezionati dalle nostre volontarie e poi venduti online attraverso la pagina Facebook dell’associazione”.

“Con questa donazione vogliamo ricordare Olivia, morta nel silenzio, come tutte le vittime di Covid e aiutare le persone che vogliono uscire di casa ma non possono farlo con le loro gambe.” conclude la presidentessa.

La consegna del montascale è lunedì 15 febbraio alle ore 11:00 presso il laboratorio sociale dell’associazione. Alla cerimonia, che avverrà in forma privata nel rispetto delle normative anti-Covid, oltre la presidentessa Anna Petraglia, saranno presenti Antonio Gentile sindaco di Sapri, Pietro Saggese il presidente della Croce Rossa, Don Enzo Morabito parroco della parrocchia San Giovanni Battista e una figlia della signora Oliva.