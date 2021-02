Sant’Angelo: scuola e messa in sicurezza del territorio. Comune programma lavori L'Ente punta a risorse del Governo per avviare i lavori

SANT’ANGELO A FASANELLA. Il Comune alburnino pronto a mettere in campo progetti per la messa in sicurezza del territorio e in particolare per limitare il rischio idrogeologico. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gaspare Salamone, punta ad ottenere le risorse assegnate dal Governo per la progettazione di taluni interventi di messa in sicurezza del territorio.

La prima opere per la quale il Comune punta a finanziamenti indispensabili per la progettazione definitiva-esecutiva riguarda la messa in sicurezza dal dissesto del costone roccioso “Difesa” – “Pileri” a salvaguardia dell’abitato e delle strade comunali. Un intervento che prevede una spesa di quasi 4 milioni di euro.

Un altro importante intervento riguarda la scuola secondaria di primo grado “Padre Francesco D’Urso”. L’Ente ha tra gli obiettivi la demolizione e ricostruzione in sito dell’edificio. La spesa, in questo caso, è preventivata in 3,2 milioni di euro).

I fondi del Governo sono utilizzabili per progettazioni relative ad opere di messa in sicurezza del territorio, strade, scuola ed efficientamento energetico di edifici comunali.