Ancora una vittima a Vibonati. Il comune del Golfo di Policastro fa registrare il quinto decesso dall’inizio della pandemia: in ospedale, infatti, si è spento un anziano, ex dipendente di Poste, in particolare dell’ufficio di Villammare. Contagiato nelle scorse settimane, l’uomo non è riuscito a superare la sua battaglia contro il virus nonostante lo sforzo dei medici.

Il sindaco Franco Brusco e l’amministrazione si sono stretti al dolore della famiglia.