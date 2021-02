Ascea, approvato il progetto ”Bliohub – in biblioteca fermentano le idee” L'Ente lo candida al bando ''Fermenti in Comune''

Ascea, approvato il progetto ”Bliohub – in biblioteca fermentano le idee”

ASCEA. Il comune, retto dal sindaco Pietro D’Angiolillo ha approvato il progetto ”Bliohub – in biblioteca fermentano le idee”. L’Ente lo ha candidato al bando ‘‘Fermenti in Comune’‘ promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile (sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

In questo modo l’Amministrazione intende stimolare, attraverso la realizzazione di una nuova Biblioteca nel territorio comunale, un interesse nei giovani asceoti che riguardi lo sviluppo di un interesse alla partecipazione attiva della vita civile e alla crescita personale individuale. Il progetto è cofinanziato dal Comune di Ascea per 17.000 euro.

Il bando ”Fermenti in Comune” nacque nel 2019 ponendosi alcune ”sfide sociali”: uguaglianza per tutti i generi, inclusione e partecipazione, formazione e cultura, spazi, ambiente e territorio; autonomia, welfare, benessere e salute. Questi temi rappresentano la base per stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori.