Salernitana-Vicenza: ai granata non basta il guizzo di Aya

Dopo il pari, ottenuto mercoledi pomeriggio contro il Pisa, tornava in campo la Salernitana opposta al Vicenza. Per il match valevole per il ventitreesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 37 punti dopo 22 giornate, erano impegnati in casa contro i veneti. Ad aspettare i campani i padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Domenico Di Carlo a metà graduatoria a meno dodici dagli avversari di giornata. All’ Arechi nel match di oggi, la direzione di gara tra granata e gialloblù sarà affidata al sig. Giacomo Camplone, appartenente alla sezione arbitrale di Pescara. Una gara tutto sommato equilibrata termina 1-1 con le due reti giunte entrambe nel finale.

Salernitana-Vicenza: il primo tempo Partono meglio gli ospite che al quinto vedono Belec chiudere sulla girata aerea di Gori che dopo pochi secondi centra la traversa. I padroni di casa si vedono all’unducesimo con Tutino che dall’interno dell’area spara al lato, poco dopo poi e Casasola dalla distanza a non cogliere la porta vicentina. Al 23′ i biancorossi sfiorano il vantaggio: è Pontisso, al volo col destro, a mettere la sfera di un soffio a lato dalla media distanza. Dopo un tentativo di al 26′ sventato da Grandi senza patemi i granata hanno una chance ghiottissima. Alla mezzora la Salernitana manca la trasformazione di un rigore, per un fallo su Tutino sbagliato dallo stesso attaccante, che grazia il Vicenza tirando alto, il destro della punta tocca solo la traversa. L’ avanti campano ci riprova a sette dalla fine ma Grandi blocca. La ripresa

La seconda frazione inizia su ritmi più lenti rispetto ai primi 45′. Le emozioni latitano e per trovare un’occasione degna di nota bisogna attendere il 19′ quando Capezzi cerca la porta ospite concludendo di poco sul fondo. Il Vicenza si rende pericoloso poco dopo ma le sortite di Giacomelli e Cinelli non impensoeriscono la retroguardia della Salernitana. Al 28′ Barlocco ci prova dalla trequarti per i veneti, ma la sfera esce alta sulla traversa. A nove giri di lancette dal termine la formazione di casa passa con Aya. Su una punizione di Durmisi il centrale dal cuore dell’area supera Grandi con una frustata aerea che s’insacca nell’angolino. Nemmeno il tempo di esultare che dopo 120 secondi arriva il pari a firma di Giacomelli che con una staffilata supera Belec per l’uno ad uno. Nei tre di recupero non cambia più nulla, Salernitana e Vicenza pareggiano cosi 1-1.

Il tabellino Salernitana Vicenza 1-1

SALERNITANA: Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi (24′ st Cicerelli), Sy (1′ st Durmisi); Tutino (42′ st Kristoffersen), Djuric (28′ st Gondo). In panchina: Adamonis, Bogdan, Jaroszynski, Schiavone, Anderson, Dziczek, Kiyine, Veseli. Allenatore: Castori

VICENZA: Grandi; Cappelletti, Valentini, Padella (39′ pt Pasini), Barlocco; Pontisso (29′ st Zonta), Rigoni, Cinelli; Vandeputte (17′ st Giacomelli); Meggiorini (17′ st Longo), Gori (29′ st Lanzafame). In panchina: Zecchin, Perina, Bruscagin, Beruatto, Dalmonte, Agazzi, Jallow. Allenatore: Di Carlo

ARBITRO: Camplone di Pescara (Scatragli-Dei Giudici).

RETI: 36′ st Aya, 38′ st Giacomelli. (Al 29′ pt Tutino fallisce un rigore).

Ammoniti: Rigoni, Djuric. Recupero: 2′ pt – 3′ st