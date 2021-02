Pisciotta: fondi risparmiati per la palestra della scuola di Caprioli Il costo stimato dei lavori è di centomila euro

PISCIOTTA. Con i fondi risparmiati un servizio in più per gli studenti. L’amministrazione comunale di Pisciotta, guidata dal sindaco Ettore Liguori, ha scelto di destinare i residui derivanti da precedenti mutui per la palestra a servizio dell’istituto scolastico di Caprioli e relativi spogliatoi.

Fondi per la palestra, la scelta del Comune

Inizialmente si era scelto di investire le economie derivanti da mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, assistiti da contributo regionale, per l’adeguamento e la ridistribuzione degli spazi di Palazzo Mandia, sede comunale.

Una decisione presa dall’amministrazione comunale nel 2019. Ora la scelta di dare priorità ad un altro intervento.

I costi

Approvato lo studio di fattibilità delle opere, redatto dall’ufficio tecnico comunale, che prevede una spesa di 100mila euro di cui 73400 per i soli lavori.