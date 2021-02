Fondi per il litorale di Scario: si punta a fondi del Governo Comune punta ad ottenere risorse per la progettazione dei lavori

SAN GIOVANNI A PIRO. Fondi del Ministero dell’interno per riqualificare il litorale di Scario. L’amministrazione comunale di San Giovanni a Piro, guidata dal sindaco Ferdinando Palazzo, punta alle risorse assegnate per i prossimi 10 anni dal Governo, per avviare la progettazione della “Riqualificazione idrogeologica, ambientale e turistica del litorale di Scario I° lotto stralcio”.

Il progetto per il litorale di Scario

Un’opera importante, già da oltre un decennio sul tavolo degli uffici dell’Ente. Un intervento fondamentale per una spesa preventivata dei lavori di 7,4 milioni di euro.

I fondi del Ministero

Il Ministero dell’Interno nei mesi scorsi ha messo a disposizione risorse per avviare la progettazione di importanti interventi da realizzare sul territorio degli enti locali. Nello specifico si tratta di fondi per programmare opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici e del patrimonio comunale e di messa in sicurezza delle strade.

Per il 2020 sono stati stanziati 85 milioni di euro; 128 milioni per l’anno in corso. San Giovanni a Piro spera di rientrare tra i beneficiari.