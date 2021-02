Codacons attacca: “Cosa sta succedendo al teatro di Velia?”

Nuove polemiche sui lavori in corso al teatro di Velia. Le opere di restauro hanno portato ad eseguire una intonacatura di colore bianco di una porzione della struttura. Una scelta che molti non condividono benché il direttore Gabriel Zuchtrieghel ne abbia sottolineato la legittimità.

Le rassicurazioni non sono bastate. Ora sul caso interviene anche il Codacons che ha ricevuto “gravi denunce pubbliche sulla qualità e utilità dell’intervento”. Di qui la scelta di chiedere lumi al Ministero e allo stesso direttore Zuchtrieghel.

“Non si può far finta di niente, il sito archeologico di Elea – Velia è sito dell’ UNESCO ed un grande attrattore del Cilento per cui va difeso e protetto. – evidenzia il presidente dell’associazione Bartolomeo Lanzara – Per questo ho chiesto una relazione dettagliata sull’intervento di restauro con l’elenco dei materiali utilizzati e i nomi dei professionisti che hanno redatto il progetto. Naturalmente in mancanza di positivo riscontro si provvederà a richiedere l’opportuna tutela dei diritti e gli interessi dei cittadini alle autorità competenti”.