Casal Velino: segnalati tentativi di truffe agli anziani Per fortuna il raggiro non è andato in porto ma l'invito è sempre quello di fare attenzione

Allarme truffe a Casal Velino. Il modus operandi dei malviventi è simile a quello messo in pratica in tanti altri casi, già segnalati dalle forze dell’ordine che come sempre mettono in guardia le persone anziane, invitandole a diffidare delle richieste di denaro da parte di sconosciuti. Solitamente agli anziani arrivano telefonate in cui c’è chi si spaccia per un familiare o un amico e chiede soldi o preziosi in cambio di una prestazione.

Spesso le truffe sono ben studiate tanto che i malviventi conoscono bene le proprie vittime, i nomi dei propri familiari e i loro spostamenti, riuscendo in questo modo a convincere anche i più diffidenti.

Ben meno ingegnoso il raggiro che qualcuno ha tentato di mettere in pratica a Casal Velino, tant’è che l’ultimo episodio ha visto protagonista un’anziana che non si è lasciata raggirare dai malfattori.

La donna ha ricevuto una chiamata sull’utenza domestica. All’altro capo del telefono una persona che si spacciava come amico del nipote e che le chiedeva di raggruppare tremila euro in monili in oro per consegnarli ad un altro amico che sarebbe passato da casa sua di lì a poco.

La donna, colpita dalla stranezza delle telefonata, ha chiuso il telefono minacciando di contattare i carabinieri. La truffa non è andata in porto ma sembrerebbe che vi siano stati anche altri tentativi. Di qui l’invito a prestare molta attenzione.