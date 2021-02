Salernitana – Vicenza: sulle maglie dei granata lo sponsor della Bcc di Aquara

Per la terza volta in questa stagione la BCC di Aquara sarà main sponsor della Salernitana, nel prossimo match dei granata di sabato 13 febbraio (ore 12.00) allo stadio Arechi di Salerno, contro il Vicenza. La partita verrà trasmessa in diretta su Dazn.

La Salernitana continua ad essere una protagonista del torneo di serie B, con 37 punti totalizzati dopo 22 giornate ed il quarto posto detenuto dalla compagine allenata da Fabrizio Castori, reduce da quattro risultati utili consecutivi, con la vittoria sul Pescara, seguita da tre pari di fila contro Reggina, Chievo e Pisa.

Dopo la partita dello scorso 18 dicembre conto il Frosinone, dove arrivò un pareggio a reti inviolate, e quella del gennaio scorso contro il Pescara all’Arechi (vinto da capitan Di Tacchio e compagni per 2-0) la BCC di Aquara farà il tifo per la sua squadra, sostenendola nuovamente in questa gara.