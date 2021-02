Palinuro, week end di San Valentino dedicato all’amore per il territorio e l’ambiente Ecco l'iniziativa

Per due giorni, 13 e 14 febbraio, i gruppi di protezione civile del comune di Centola, insieme alle guardie ambientali e in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmelo Stanziola, si dedicheranno alla pulizia delle spiagge. Diversi i cittadini che volontariamente hanno voluto aderire a questa iniziativa in supporto ai gruppi operanti sul territorio.

In questi giorni il forte vento ha alimentato mareggiate di grossa portata che hanno rilasciato rifiuti di vario genere sulle coste, soprattutto materiali plastici. Per evitare che il mare si riprenda questi oggetti è necessario intervenire.

Il tutto è stato organizzato osservando le normative vigenti anti contagio, i gruppi infatti opereranno scaglionati e in differenti fasce orarie.