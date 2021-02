Mario Draghi ufficializza il nuovo Governo. Ecco i Ministri

Non c’è Sergio Costa nel nuovo governo varato dal neo Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Napoletano di nascita, il generale dei Carabinieri è legatissimo al Cilento. Ha casa ad Ascea e qui torna ogni qualvolta vuole trascorrere qualche momento di relax. Forte il suo legame anche con l’Ente Parco e tante sono state le iniziative che ha promosso sul territorio, anche dirette alla sua tutela.

Al posto di Sergio Costa arriva Roberto Cingolani che sarà a capo del nuovo ministero della Transizione Ecologica. Da qui dovrebbe passare anche la nomina del nuovo presidente del Parco Nazionale del Cilento.

Ecco tutti i ministri del governo guidato dal presidente del Consiglio Mario Draghi: Luciana Lamorgese ministro dell’Interno; Luigi Di Maio ministro degli Esteri; Daniele Franco ministro dell’Economia; Giancarlo Giorgetti ministro dello Sviluppo Economico; Marta Cartabia ministro della Giustizia; Roberto Cingolani ministro della Transizione ecologica; Stefano Patuanelli ministro per le Politiche agricole; Roberto Speranza ministro della Salute; Lorenzo Guerini ministro della Difesa; Andrea Orlando ministro del Lavoro; Vittorio Colao ministro della Transizione digitale; Enrico Giovannini ministro dei Trasporti; Patrizio Bianchi ministro dell’Istruzione; Dario Franceschini ministro della Cultura; Elena Bonetti ministro della Famiglia; Federico D’Incà ministro per i Rapporti con il Parlamento; Maria Cristina Messa ministro dell’Università; Renato Brunetta ministro della Pubblica Amministrazione; Maria Elena Gelmini ministro per le Autonomie; Mara Carfagna per il Sud e la coesione territoriale; Fabiana Dadone ministro per le politiche giovanili; Erika Stefani, ministro per le Disabilità; Massimo Garavaglia ministro per il Turismo. Roberto Garofoli sarà sottosegretario alla presidenza del Consiglio.