L’almanacco del 12 febbraio 2021

E’ il 43° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 322 giorni.

Santi del giorno

Sant’Eulalia (Vergine e Martire in Spagna)

San Goslino (Gozzelino, Abate di San Solutore)

San Melezio di Antiochia (Vescovo)

Etimologia

Eulalia, deriva dal greco Eylalios (presente solo nella forma maschile) ed ha il significato di “ben parlante”.

Proverbio del giorno

Se di febbraio corrono i viottoli, empie di vino e olio tutti i ciottoli.

Aforisma del giorno

Un Oscar, il sesso, un gelato e una pizza… Se avessi questo ogni giorno per il resto della mia vita sarei felice. (D. Hoffman)

Accadde Oggi

1941 – Primo test della penicillina su un paziente

Sei nato oggi?

I nati il 12 febbraio presentano una spiccata abilità nell’unificare elementi differenti all’interno del loro ambiente. Sia che si tratti di mantenere unita una famiglia piena di problemi, sedare una lite tra amici, o prendere in mano le redini per risolvere una disputa all’interno di una associazione, essi si ritrovano, spesso, a colmare dei divari tra le persone. Sono individui poliedrici, dotati di molteplici attitudini ed è per loro una sfida riuscire ad unificare le diverse sfaccettature della loro personalità. Il loro motto preferito è: “Inutile fasciarsi la testa prima ancora di rompersela”.

Celebrità nate in questo giorno

1809 – Abraham Lincoln

1923 – Franco Zeffirelli

1809 – Charles Darwin

Scomparsi oggi

2000 – Charles Schulz