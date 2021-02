Covid, Campania verso la zona arancione? Aumento dei contagi in Campania potrebbero portare al passaggio in zona arancione

E’ attesa per oggi la decisione sulla nuova divisione in colori delle Regioni. La situazione attuale vede l’Alto Adige in zona rossa per decisione autonoma della Provincia di Bolzano fino al 28 febbraio, soltanto due Regioni in zona arancione (Sicilia e Umbria) e tutte le altre in zona gialla. La Puglia si trovava in zona arancione ma dopo una rettifica dei dati sui posti letto di terapia intensiva, il ministro Speranza ha firmato un’ordinanza con la quale la regione è tornata in zona gialla.

Ma la situazione è destinata a cambiare. Secondo le ultime indiscrezioni, il Lazio dovrebbe rimanere in fascia gialla, Abruzzo e Toscana potrebbero passare in fascia arancione così come la Campania dove c’è stato un aumento esponenziale dei casi nelle ultime settimane. La Sicilia chiede la fascia gialla, mentre non è escluso che la zona rossa possa essere estesa a tutta l’Umbria.

Rischia di cambiare colore anche l’Abruzzo e di passare dal giallo all’arancione. Nella Regione già diversi comuni sono finiti in zona rossa. Anche il Molise, dove 27 comuni sono finiti in zona rossa a causa di un’impennata di contagi dovuta probabilmente a una variante del virus, potrebbe passare dal giallo all’arancione. Stesso rischio di passare in arancione per la Toscana, dove preoccupa l’andamento dei contagi nelle zone di confine con l’Umbria.