Polla: messa in sicurezza strade comunali, si punta a fondi del Governo

POLLA. Il Comune valdianese punta a fondi del Governo per avviare e completare la progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio. Nello specifico l’amministrazione comunale di Polla, retta dal sindaco Massimo Loviso, ha intenzione di porre in essere opere di sistemazione idraulica delle strade comunali in località Codone e Cesina.

L’occasione per ottenere i fondi per la progettazione arriva dal Ministero dell’Interno che ha messo a disposizione fondi per programmare opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici e del patrimonio comunale e di messa in sicurezza delle strade.

Per il 2020 sono stati stanziati 85 milioni di euro; 128 milioni per l’anno in corso. Le risorse garantiranno la progettazione definitiva e esecutiva degli interventi. 1,8 milioni di euro sarà la spesa che servirà poi per avviare i lavori.