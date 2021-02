Castellabate: ecco la destinazione delle multe

CASTELLABATE. Il Comune ha stabilito le modalità di destinazione dei proventi derivanti da multe per violazioni al codice della strada. Per il 2021, in particolare, l’Ente ha quantificato di incassare attraverso le sanzioni amministrative 400mila euro. Di questi 285mila euro verranno accantonati al fondo crediti di dubbia esigibilità; 114mila euro è la parte restante. Le risorse, hanno una destinazione vincolata in parte dalla legge.

Multe per violazioni del cds: ecco la destinazione

Rispettando le previsioni normative l’Ente ha scelto di investire 14mila euro per spese di segnaletica stradale; altrettanti serviranno per potenziare le attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (videosorveglianza, varchi, ztl, apparecchiature per la rilevazione degli illeciti stradali).

Più vigili in servizio nella stagione estiva

La quota restante, invece, garantirà l’assunzione stagionale di agenti di polizia locale. L’Ente, a tal proposito, alle somme vincolate pari a quasi 29mila euro, ha aggiunto ulteriori 21mila euro per garantire il reperimento di personale.

Destinazione dei proventi delle multe: le disposizioni di legge

Le previsioni normative dispongono di destinare un quarto della quota dei proventi delle sanzioni ad interventi di ammodernamento, potenziamento e messa a norma della segnaletica; un altro quarto per potenziare l’attività di controllo, infine un’ulteriore parte per il miglioramento della sicurezza stradale.