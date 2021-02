Agropoli, covid e scuole: Coppola incontra studenti e genitori Coppola: "soltanto due i contagi tra gli studenti, situazione sotto controllo". Poi in serata la chiusura del "Gatto"



Si è tenuto nel pomeriggio, all’interno dell’Aula Consiliare di Agropoli, l’incontro tra il sindaco Adamo Coppola e gli esponenti degli istituti scolastici cittadini, per fare il punto della situazione sui recenti casi di Covid, emersi proprio in seguito alla riapertura delle scuole. Numerose le domande poste soprattutto dalle mamme, preoccupate dalla situazione contagi, mentre gli studenti delle superiori chiedevano per almeno dieci giorni il ritorno alla Dad.

Il primo cittadino, però, ha tenuto a specificare il basso numero di casi rispetto alla popolazione: “un solo alunno positivo al Liceo Scientifico A. Gatto e uno solo all’istituto secondario Gino Rossi Vairo”. Nella tarda serata, poi, è emersa una terza positività, sempre tra gli allievi del Gatto.

Situazione sotto controllo e non allarmante per Coppola che ha smentito tutte le voci circolate su un allarme coronavirus negli istituti scolastici e ha chiarito il dovere delle autorità comunali di attenersi ai dati scientifici forniti dall’ASL e soprattutto alle ordinanze regionali sulla riapertura o eventuale chiusura delle scuole.

Nell’ambito di uno spettro di posizioni molto divergenti a riguardo, Coppola ha spiegato ai presenti quali sono gli Enti e i parametri a cui l’amministrazione si è affidata per gestire al meglio la circolazione del virus tra i banchi di scuola.

Presente all’incontro anche un referente dell’Asl che hanno spiegato come avviene il contagio, quali sono i metodi e i tempi per ricostruire la catena dei contatti.

Coppola ha poi sciolto la seduta, ricordando l’importanza e l’utilità di questi meeting, che sono sempre più esaustivi di comunicazioni telefoniche. In serata la notizia di un nuovo contagio ha portato alla chiusura del “Gatto” ma per il primo cittadino si è trattato di una scelta precauzionale.